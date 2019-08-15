Обыск в квартире Грымчака завершили, - адвокат

Правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщил его адвокат Феликс Кашарский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам адвоката, сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской", где расположено управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

В то же время жена задержанного Юлия Гримчак рассказала, что второй задержанный - ее брат.

Она также добавила, что Юрия Грымчака задержали около 21:40, когда он вышел к магазину.

Юлия Грымчак утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу и назвала уголовное дело политическим заказом.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра.