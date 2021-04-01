Обязательства на миллионы евро и квартиры: Кличко опубликовал декларацию

Недвижимость

Мэр указал две столичные квартиры площадью 43,6 кв. м и 72,7 кв. м, которые принадлежат его брату Владимиру и в которой он вместе с женой, двумя сыновьями и дочерью имеют право на проживание.

В декларации есть дом отдыха площадью 785,5 кв. м в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области, записанный на жену мэра Наталью Егорову. Еще она арендует земельный участок площадью 0,25 га в этом же населенном пункте.

Мэр города задекларировал квартиру площадью 251,8 кв. в Киеве, которая является его собственностью.

Доходы

Наличными у мэра 23,8 тысяч долларов и 25,2 тысяч евро. В декларации за 2020 год отметил, что одолжил 7,34 млн евро и 277,8 тыс долларов.

Жена Кличко задекларировала 500 тысяч гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

Кличко владеет французским каминным часам XIX века, семью элитными наручными часами, роялем Yamaha; его жена - тремя брендовыми часами Hublot, Van Cleef & Arpels, Bvlgari и четырьмя ювелирными изделиями марок Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, Piaget.

Автомобили

Из транспортных средств на Виталия Кличко записаны мотоцикл Fine Custom, 2009 года выпуска и прицеп-платформа, 2013 года выпуска; на жену - автомобиль Land Rover Discovery, 2013 года выпуска.