Забов'язання на мільйони євро та квартири: Кличко опублікував декларацію

Нерухомість

Мер вказав дві столичні квартири площею 43,6 кв. м і 72,7 кв. м, які належать його брату Володимиру і в якій він разом з дружиною, двома синами та донькою мають право на проживання.

В декларації є будинок відпочинку площею 785,5 кв. м у селі Лютіж Вишгородського району Київської області, що записаний на дружину мера Наталію Єгорову. Ще вона орендує земельну ділянку площею 0,25 га у цьому ж населеному пункті.

Доходи

Готівкою у мера 23,8 тисяч доларів і 25,2 тисяч євро. В декларації за 2020 рік зазначив, що позичив 7,34 млн євро і 277,8 тис доларів.

Дружина Кличка задекларувала 500 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна. Мер міста задекларував квартиру площею 251,8 кв. м у Києві, яка є його власністю.

Кличко володіє французьким камінним годинником XIX ст., сімома елітними наручними годинниками, роялем Yamaha; його дружина - трьома брендовими годинниками Hublot, Van Cleef & Arpels, Bvlgari і чотирма ювелірними виробами марок Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, Piaget.

Автомобілі

Із транспортних засобів на Віталія Кличка записані мотоцикл Fine Custom, 2009 року випуску і причіп-платформа, 2013 року випуску; на дружину - автомобіль Land Rover Discovery, 2013 року випуску.