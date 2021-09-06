Обязательное тестирование в Турции сегодня вступает в силу: что нужно знать

Сегодня, 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина. Теперь вакцинированные граждане и туристы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News .

Граждан просят учитывать, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов.

Отныне ограничения в Турции будут действовать:

на общественных мероприятиях (концерты);

в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры);

во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.).

Указано, что работники указанных выше структур будут проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.

С его помощью будут определять привит ли человек от коронавируса или недавно переболел, а также устанавливать наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.