Обов'язкове тестування в Туреччині сьогодні набуває чинності: що треба знати

Сьогодні, 6 вересня в Туреччині набувають чинності нові правила карантинних обмежень. Тепер невакциновані громадяни та туристи зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.
Громадянам просять враховувати, що негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин.
Вказано, що працівники вказаних вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.
За його допомогою визначатимуть чи людина щеплена від коронавірусу або нещодавно перехворіла, а також встановлюватиме наявність негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.