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Обязательное тестирование в Турции сегодня вступает в силу: что нужно знать

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Турция, Понедельник 06 сентября 2021 08:06
Обязательное тестирование в Турции сегодня вступает в силу: что нужно знать Фото: обязательное тестирование в Турции сегодня вступает в силу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина. Теперь вакцинированные граждане и туристы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Граждан просят учитывать, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов.

Отныне ограничения в Турции будут действовать:

  • на общественных мероприятиях (концерты);
  • в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры);
  • во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.).

Указано, что работники указанных выше структур будут проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.

С его помощью будут определять привит ли человек от коронавируса или недавно переболел, а также устанавливать наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.

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