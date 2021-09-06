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Обов'язкове тестування в Туреччині сьогодні набуває чинності: що треба знати

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Туреччина, Понеділок 06 вересня 2021 08:06
Обов'язкове тестування в Туреччині сьогодні набуває чинності: що треба знати Фото: обов'язкове тестування в Туреччині сьогодні набуває чинності (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 вересня в Туреччині набувають чинності нові правила карантинних обмежень. Тепер невакциновані громадяни та туристи зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.

Громадянам просять враховувати, що негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин.

Відтепер обмеження в Туреччині діятимуть:

  • на суспільних заходах (концерти);
  • у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);
  • під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, потяги тощо).

Вказано, що працівники вказаних вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.

За його допомогою визначатимуть чи людина щеплена від коронавірусу або нещодавно перехворіла, а також встановлюватиме наявність негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.

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