Обов'язкове тестування в Туреччині сьогодні набуває чинності: що треба знати
Фото: обов'язкове тестування в Туреччині сьогодні набуває чинності (Getty Images)
Сьогодні, 6 вересня в Туреччині набувають чинності нові правила карантинних обмежень. Тепер невакциновані громадяни та туристи зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.
Громадянам просять враховувати, що негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин.
Відтепер обмеження в Туреччині діятимуть:
- на суспільних заходах (концерти);
- у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);
- під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, потяги тощо).
Вказано, що працівники вказаних вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.
За його допомогою визначатимуть чи людина щеплена від коронавірусу або нещодавно перехворіла, а також встановлюватиме наявність негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.