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Не обязательно на танках: эксперт назвала варианты освобождения Крыма

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 09:28
Не обязательно на танках: эксперт назвала варианты освобождения Крыма Фото: освобождение Крыма будет возможно после победы на Донбассе (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Возвращение контроля над Крымом может оказаться не столь тяжелой задачей, как представляется сейчас. После победы над российской армией это можно будет сделать с помощью переговоров.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

"Крым нам не обязательно надо будет освобождать на танках. После освобождения всей территории Донбасса могут быть открыты переговоры по Крыму - по выводу войск, разоружению армии РФ, уничтожению ее баз", - сказала она.

При этом она отметила, что "все это будет зависеть напрямую от наших военных успехов в континентальной Украине".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой над Россией выход на линию 24 февраля. По его словам, дальнейшее будет решаться за столом переговоров.

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