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Обязательная страховка и бронежилеты: Рада приняла закон по защите журналистов

Фото: журналисты в зоне боевых действий должны иметь страховку и бронежилет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада обязала средства массовой информации (СМИ) обеспечивать своих сотрудников в зонах боевых действий страховкой и бронежилетами. Соответствующий законопроект 7367 сегодня приняли в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

В частности, вводится обязательное страхование жизни и здоровья журналистов и других работников СМИ (операторы, водители, и т.д.) на период работы в районах ведения боевых действий или на оккупированных территориях.

Также теперь работники СМИ в опасных условиях должны быть обеспечены бронежилетами, касками и медицинскими аптечками. До этого работодатели были обязаны обеспечивать журналистов лишь документами, знаковыми, сигнальными и другими средствами обозначения представителя прессы.

Кроме того, в случае ранения (контузии, травмы или увечья) при выполнении профессиональных обязанностей журналисту будет выплачиваться единовременная денежная помощь в 50 прожиточных минимумов - 124 000 гривен по состоянию на июля 2022.

Напомним, ранее в Раде появился законопроект, которым предлагается выплачивать по миллиону гривен семьям погибших журналистов.

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