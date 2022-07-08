Обязательная страховка и бронежилеты: Рада приняла закон по защите журналистов

Верховная рада обязала средства массовой информации (СМИ) обеспечивать своих сотрудников в зонах боевых действий страховкой и бронежилетами. Соответствующий законопроект 7367 сегодня приняли в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
В частности, вводится обязательное страхование жизни и здоровья журналистов и других работников СМИ (операторы, водители, и т.д.) на период работы в районах ведения боевых действий или на оккупированных территориях.
Также теперь работники СМИ в опасных условиях должны быть обеспечены бронежилетами, касками и медицинскими аптечками. До этого работодатели были обязаны обеспечивать журналистов лишь документами, знаковыми, сигнальными и другими средствами обозначения представителя прессы.
Кроме того, в случае ранения (контузии, травмы или увечья) при выполнении профессиональных обязанностей журналисту будет выплачиваться единовременная денежная помощь в 50 прожиточных минимумов - 124 000 гривен по состоянию на июля 2022.
Напомним, ранее в Раде появился законопроект, которым предлагается выплачивать по миллиону гривен семьям погибших журналистов.
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