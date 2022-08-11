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Обязательная эвакуация. В Кабмине обещают расселение всех переселенцев

Фото: вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Обязательная эвакуация предполагает расселение всех переселенцев. Государство берет на себя полностью расходы по обеспечению их жильем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время брифинга.

"То есть люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены, никто от них деньги брать не будет и точно не будут выселять. Если мы уже организовали эвакуационный поезд и человек сел, он должен знать, что их ждут, их встретят на перроне, отвезут и они будут проживать в приемлемых условиях. Это не будет как-нибудь, где-нибудь", - сказала Верещук.

Ранее Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться.

При этом она отмечает, что обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.

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