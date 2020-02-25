Обязанности главного санврача могут быть возложены на замглавы Минздрава, - Радуцкий

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что обязанности главного санитарного врача Украины будет выполнять заместитель министра здравоохранения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Радуцкого "Интерфакс-Украина".

При этом он заявил, что не исключает, что должность главного санитарного врача может быть отдельная.

"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (здравоохранения - ред.), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", - заявил Радуцкий.

При этом он отметил, что видит на этой должности заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольгу Голубовскую.

"Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую. Но меня не спрашивают - это решает Кабмин", - добавил Радуцкий.

Также он высказал надежду, что Кабинет министров Украины с этим решением затягивать не будет, поскольку это крайне необходимо сегодня.

Напомним, Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины.

Кроме того, Кабинет министров утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. По словам премьера Алексея Гончарука, утвержденный план предусматривает введение нового алгоритма догоспитального распределения вызовов экстренной помощи.