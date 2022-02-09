Объявлены вторые пятерки Матча звезд баскетбольной Суперлиги
Федерация баскетбола Украины объявила вторые пятерки на Матч звезд Суперлиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Как и в голосовании фанатов, где определялись стартовые пятерки All Stars, капитаны выбирали по два игрока в заднюю линию и по три – в переднюю. Капитаны клубов Суперлиги не могли выбирать игроков своей команды.
Звезды Украины
Задняя линия
- Денис Лукашов ("Прометей")
- Александр Сизов ("Запорожье")
Передняя линия
- Богдан Близнюк ("Будивельник")
- Вячеслав Бобров ("Днепр")
- Андрей Агафонов ("Одесса")
Звезды Легиона
Задняя линия
- Генри Дугат ("Черкасские Мавпы")
- Майкл Дэвис ("Харьковские Соколы")
Передняя линия
- Джефф Гаррет ("Киев-Баскет")
- Крис Джонс ("Химик")
- Александар Зечевич ("Харьковские Соколы")
Определились по 10 игроков в составах команд Украины и Легиона:
Украина: Илья Сидоров ("Прометей"), Иссуф Санон ("Днепр"), Александр Липовый ("Прометей"), Вячеслав Петров ("Прометей"), Вячеслав Кравцов ("Днепр") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Александр Сизов ("Запорожье"), Богдан Близнюк ("Будивельник"), Вячеслав Бобров ("Днепр"), Андрей Агафонов ("Одесса")
Легион: Ди Джей Купер ("Днепр"), Дианжело Харрисон ("Прометей"), Ди Джей Стефенс ("Прометей"), Ди Джей Кеннеди ("Прометей"), Дрю Гордон ("Будивельник") - старт, Генри Дугат ( "Черкасские Мавпы"), Майкл Дэвис ("Харьковские Соколы"), Джефф Гаррет ("Киев-Баскет"), Крис Джонс ("Химик"), Александар Зечевич ("Харьковские Соколы")
Еще по два игрока в составы команд Украины и Легиона выберет организатор Матча Звезд – Федерация баскетбола Украины. Полные ростеры команд звезд Суперлиги будут объявлены 11 февраля.
Матч звезд Суперлиги состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта в 14:00.
Напомним, что ранее были объявлены стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги.