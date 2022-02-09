Оголошено другі п'ятірки Матчу зірок баскетбольної Суперліги
Федерація баскетболу України оголосила другі п’ятірки на Матч зірок Суперліги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Як і в голосуванні фанів, де визначались стартові п’ятірки All Stars, капітани обирали по два гравці в задню лінію та по три – в передню. Капітани клубів Суперліги не могли обирати гравців своєї команди.
Зірки України
Задня лінія
- Денис Лукашов ("Прометей")
- Олександр Сізов ("Запоріжжя")
Передня лінія
- Богдан Близнюк ("Будівельник")
- В’ячеслав Бобров ("Дніпро")
- Андрій Агафонов ("Одеса")
Зірки Легіону
Задня лінія
- Генрі Дугат ("Черкаські Мавпи")
- Майкл Девіс ("Харківські Соколи")
Передня лінія
- Джефф Гаррет ("Київ-Баскет")
- Кріс Джонс ("Хімік")
- Александар Зечевіч ("Харківські Соколи")
Визначились по 10 гравців у складах команд України та Легіона:
Україна: Ілля Сидоров ("Прометей"), Іссуф Санон ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Прометей"), В’ячеслав Петров ("Прометей"), В’ячеслав Кравцов ("Дніпро") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Олександр Сізов ("Запоріжжя"), Богдан Близнюк ("Будівельник"), В’ячеслав Бобров ("Дніпро"), Андрій Агафонов ("Одеса")
Легіон: Ді Джей Купер ("Дніпро"), Діанжело Харрісон ("Прометей"), Ді Джей Стефенс ("Прометей"), Ді Джей Кеннеді ("Прометей"), Дрю Гордон ("Будівельник") — старт, Генрі Дугат ("Черкаські Мавпи"), Майкл Девіс ("Харківські Соколи"), Джефф Гаррет ("Київ-Баскет"), Кріс Джонс ("Хімік"), Александар Зечевіч ("Харківські Соколи")
Ще по два гравці до складів команд України та Легіону обере організатор Матчу Зірок – Федерація баскетболу України. Повні ростери команд зірок Суперліги будуть оголошені 11 лютого.
Матч зірок Суперліги відбудеться 19 лютого в київському Палаці спорту о 14:00.
Нагадаємо, що раніше були оголошені стартові п’ятірки на Матч зірок Суперліги.