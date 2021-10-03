Объявлены предварительные результаты выборов в Грузии: лидирует правящая партия

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов в Грузии. Лидирует правящяя партия "Грузинская мечта".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".
В 9 из 10 мажоритарных округов в первом же туре победу одержали кандидаты от правящей партии, все они преодолели барьер в 40% необходимый для победы в первом туре.
Победители (по предварительным данным) в мажоритарных округах Тбилиси:
Кроме того, в Тбилиси и еще 19 городах Грузии, по предварительным данным, потребуется проведение второго тура выборов для избрания мэров.