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Объявлены предварительные результаты выборов в Грузии: лидирует правящая партия

Автор: Анастасия Рокитна

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов в Грузии. Лидирует правящяя партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

В 9 из 10 мажоритарных округов в первом же туре победу одержали кандидаты от правящей партии, все они преодолели барьер в 40% необходимый для победы в первом туре.

Победители (по предварительным данным) в мажоритарных округах Тбилиси:

  • Мтацминда - Зураб Абашидзе (46,74%);
  • Крцаниси - Леван Джапаридзе (52,03%);
  • Ваке - Гиорги Ткемаладзе (42,35%);
  • Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);
  • Надзаладеви - Иракли Хеладзе (45,24%);
  • Дидубе - Гиви Чхартишвили (45,26%);
  • Исани - Кахабер Лабучидзе (45,87%);
  • Самгори - Реваз Сохадзе (49,24%);
  • Глдани - Константине Зарнадзе (42,24%).

Кроме того, в Тбилиси и еще 19 городах Грузии, по предварительным данным, потребуется проведение второго тура выборов для избрания мэров.

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