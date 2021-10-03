Оголошено попередні результати виборів у Грузії: лідирує правляча партія

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати виборів у Грузії. Лідирує правляча партія "Грузинська мрія".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".
У 9 з 10 мажоритарних округів в першому ж турі перемогу здобули кандидати від правлячої партії, всі вони подолали бар'єр в 40% необхідний для перемоги в першому турі.
Переможці (за попередніми даними) в мажоритарних округах Тбілісі:
Крім того, в Тбілісі і ще 19 містах Грузії, за попередніми даними, буде потрібно проведення другого туру виборів для обрання мерів.