Объявлены предварительные результаты выборов в Грузии: лидирует правящая партия

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Эхо Кавказа ".

В 9 из 10 мажоритарных округов в первом же туре победу одержали кандидаты от правящей партии, все они преодолели барьер в 40% необходимый для победы в первом туре.

Победители (по предварительным данным) в мажоритарных округах Тбилиси:

Мтацминда - Зураб Абашидзе (46,74%);

Крцаниси - Леван Джапаридзе (52,03%);

Ваке - Гиорги Ткемаладзе (42,35%);

Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);

Надзаладеви - Иракли Хеладзе (45,24%);

Дидубе - Гиви Чхартишвили (45,26%);

Исани - Кахабер Лабучидзе (45,87%);

Самгори - Реваз Сохадзе (49,24%);

Глдани - Константине Зарнадзе (42,24%).

Кроме того, в Тбилиси и еще 19 городах Грузии, по предварительным данным, потребуется проведение второго тура выборов для избрания мэров.