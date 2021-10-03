Оголошено попередні результати виборів у Грузії: лідирує правляча партія

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Ехо Кавказу ".

У 9 з 10 мажоритарних округів в першому ж турі перемогу здобули кандидати від правлячої партії, всі вони подолали бар'єр в 40% необхідний для перемоги в першому турі.

Переможці (за попередніми даними) в мажоритарних округах Тбілісі:

Мтацмінда - Зураб Абашидзе (46,74%);

Крцанісі - Леван Джапарідзе (52,03%);

Ваке - Гіоргі Ткемаладзе (42,35%);

Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);

Надзаладеві - Іраклі Хеладзе (45,24%);

Дідубе - Гіві Чхартішвілі (45,26%);

Ісані - Кахабер Лабучідзе (45,87%);

Самгорі - Реваз Сохадзе (49,24%);

Глдані - Костянтині Зарнадзе (42,24%).

Крім того, в Тбілісі і ще 19 містах Грузії, за попередніми даними, буде потрібно проведення другого туру виборів для обрання мерів.