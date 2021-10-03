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Оголошено попередні результати виборів у Грузії: лідирує правляча партія

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Тбілісі, Неділя 03 жовтня 2021 14:10
Оголошено попередні результати виборів у Грузії: лідирує правляча партія Фото: у Грузії пройшли вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати виборів у Грузії. Лідирує правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".

У 9 з 10 мажоритарних округів в першому ж турі перемогу здобули кандидати від правлячої партії, всі вони подолали бар'єр в 40% необхідний для перемоги в першому турі.

Переможці (за попередніми даними) в мажоритарних округах Тбілісі:

  • Мтацмінда - Зураб Абашидзе (46,74%);
  • Крцанісі - Леван Джапарідзе (52,03%);
  • Ваке - Гіоргі Ткемаладзе (42,35%);
  • Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);
  • Надзаладеві - Іраклі Хеладзе (45,24%);
  • Дідубе - Гіві Чхартішвілі (45,26%);
  • Ісані - Кахабер Лабучідзе (45,87%);
  • Самгорі - Реваз Сохадзе (49,24%);
  • Глдані - Костянтині Зарнадзе (42,24%).

Крім того, в Тбілісі і ще 19 містах Грузії, за попередніми даними, буде потрібно проведення другого туру виборів для обрання мерів.

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