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Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

Автор: Анастасия Рокитна

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Их имена объявили 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию 2021 года по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.

Они получили премию "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Завтра объявят обладателя премии по химии, в четверг - по литературе.

Лауреат премии за содействие установлению мира по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу.

На премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.

Напомним, объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине.

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Нобелевская премия