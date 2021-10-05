Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Их имена объявили 5 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию 2021 года по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.
Они получили премию "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".
Завтра объявят обладателя премии по химии, в четверг - по литературе.
Лауреат премии за содействие установлению мира по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу.
На премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.