Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики

Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі.

Вони отримали премію "за новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".

Завтра оголосять володаря премії з хімії, у четвер - з літератури.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія намічена на п'ятницю.

На премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.