Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики

У Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики. Їхні імена оголосили 5 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Нобелівського комітету.
Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі.
Вони отримали премію "за новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".
Завтра оголосять володаря премії з хімії, у четвер - з літератури.
Лауреат премії за сприяння встановленню миру за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія намічена на п'ятницю.
На премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.