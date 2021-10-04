Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине. Их имена объявили 4 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан.
Они ее получили "за открытие рецепторов температуры и прикосновения".
Во вторник, 5 октября, объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.
Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу.
Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.