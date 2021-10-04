Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине

Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан.

Они ее получили "за открытие рецепторов температуры и прикосновения".

Во вторник, 5 октября, объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу.

Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.