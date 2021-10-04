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Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини

Автор: Анастасія Рокитна

Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини. Їхні імена оголосили 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Нобелівського комітету.

Нобелівську премію з медицини отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутіан.

Вони її отримали "за відкриття рецепторів температури і дотику".

У вівторок, 5 жовтня, оголосять володаря премії з фізики, в середу - з хімії, в четвер - з літератури.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія намічена на п'ятницю.

Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в цьому році претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.

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Нобелівська премія