Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини

Нобелівську премію з медицини отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутіан.

Вони її отримали "за відкриття рецепторів температури і дотику".

У вівторок, 5 жовтня, оголосять володаря премії з фізики, в середу - з хімії, в четвер - з літератури.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія намічена на п'ятницю.

Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в цьому році претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.