Объявлены имена компаний-победителей "Премии HR-бренд Украина" 2019

В Киеве состоялось главное событие HR-отрасли - итоговая кейс-конференция и церемония награждения победителей Премии HR-бренд Украина 2019.
На мероприятии, организатором которого является hh.ua grc, были представлены лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала.
Главная задача Премии - ознакомить общественность с действенными кейсами и компаниями, которые достигли наибольших успехов в вопросах привлечения и построения долгосрочных отношений с сотрудниками, дать ориентиры для развития HR-отрасли. Ведь рынок труда все больше усложняется. Трудовая миграция, диджитализация, проблема привлечения талантов и молодежи, потребность в практической подготовке выпускников к вызовам бизнеса, влияние технологий на структуру рабочих мест и обязанности специалистов и т.д. - вот перечень основных вызовов, с которыми работодателям приходится иметь дело.
Так, Марина Маковий, генеральный директор hh.ua grc, отмечает: «Изменения охватили все вокруг. Меняется мир. Все более глубокое проникновение цифровых технологий, мобильность населения и глобализация, трансформация системы ценностей общества и смена поколений - все это отражается на том, как мы строим свои отношения с теми, кто нас окружает, с сотрудниками, с собой. Меняется бизнес. С одной стороны, компании все чаще делают инвестиции в диджитализацию. А с другой - они становятся все более «человечными», создавая условия для развития бесценных качеств сотрудников: эмпатии, креативности, инновационности».
Поэтому важно отметить те компании, которые успешно успевают за этими изменениями и возглавляют их, вдохновляя других реализовать потенциал и смело двигаться вперед.
По оценке экспертного жюри победителями «Премии HR-бренд Украина» 2019 стали:
Номинация «Украина»
Номинация «Столица»
Номинация «Регион»
Номинация «Мир»
Специальные номинации Премии HR-бренд
Всего на участие в Премии было номинировано более 40 проектов от компаний самых разных отраслей и форм собственности: 4Service Ukraine, Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova, Danone, DataArt, DEVELOR UKRAINE, Domino's Pizza Ukraine, EPAM Ukraine, GlobalLogic Ukraine, Innovecs, JYSK, lifecell, moneyveo, Nexia DK, Pepsico, Roche Ukraine, Samsung R&D Institute Ukraine, SAYENKO KHARENKO NewLaw, SkyUp Airlines, Smart Solutions, SoftServe, Inc., StarLightMedia, Syngenta, Ubisoft, Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ». Ашан Рітейл Україна, БАКАРДІ-МАРТІНІ ЮКРЕЙН, ВОЛЯ, ГК «АЛЛО», Група Компаній «ЛІГА», Датагруп, Джонсон і Джонсон Україна, Інтерпайп, ІТ-Інтегратор, КРЕДОБАНК, Маріупольська міська рада, Національний банк України, ПриватБанк, Укренерго, Укрзалізниця. Проекты всех номинантов доступны за посиланням.
Партнеры мероприятия: Укртелеком, Брейн Сорс Інтернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, «Хлібні інвестиції», «Оріфлейм», FUTUFU, Фабрика каталогів PRINTSTORE GROUP
Информационные партнеры: «5 канал», European Business Association, Бизнес радио BRG, Буквы, AgroPortal.ua, Киево-Могилянская бизнес-школа [kmbs], журнал Бизнес, РБК-Україна.
По вопросам участия в «Премии HR-бренд Украина 2020» и партнерства обращайтесь:
Контактный телефон: 044 230 87 39
Почтовый ящик: info_ukraine@hh.ua