Оголошено імена компаній-переможців "Премії HR-бренд Україна" 2019

У Києві відбулась головна подія HR-галузі - IX підсумкова кейс-конференція та церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд Україна 2019: інновації, тренди та кращі рішення роботодавців.

На заході, організатором якого є hh.ua grc, були представлені кращі практики зі сфери управління людськими ресурсами, мотивації і підвищення лояльності персоналу.

Головна задача Премії – ознайомити спільноту з дієвими кейсами та компаніями, які досягли найбільших успіхів у питаннях залучення та побудови довгострокових відносин зі співробітниками, дати орієнтири для розвитку HR-галузі. Адже ринок праці все більше ускладняється. Трудова міграція, діджиталізація, проблема залучення талантів та молоді, потреба у практичній підготовці випускників до викликів бізнесу, вплив технологій на структуру робочих місць та обов’язки спеціалістів тощо – ось перелік основних викликів, з якими роботодавцям доводиться мати справу.

Так, Марина Маковій, генеральна директорка hh.ua grc, зазначає: «Зміни охопили все довкола. Змінюється світ. Все глибше проникнення цифрових технологій, мобільність населення та глобалізація, трансформація системи цінностей суспільства та зміна поколінь – усе це відбивається на тому, як ми будуємо свої стосунки з тими, хто нас оточує, зі співробітниками, із собою. Змінюється бізнес. З одного боку, компанії все частіше роблять інвестиції в діджиталізацію. А з іншого, – вони стають усе більш «людяними», створюючи умови для розвитку безцінних якостей співробітників: емпатії, креативності, інноваційності».

Тому важливо відмітити ті компанії, які успішно встигають за цими змінами та очолюють їх, надихаючи інших реалізувати потенціал та сміливо рухатись уперед.

За оцінкою експертного складу журі переможцями «Премії HR-бренд Україна» 2019 стали:

Номінація «Україна»

І місце – ПриватБанк з проєктом «ЮніорБанк – школа фінансового успіху»

ІІ місце – НЕК «Укренерго» з проєктом «Культурний код Укренерго: ЕНЕРГІЯ ДОВІРИ»

ІІІ місце – EPAM Ukraine з проєктом «Організація волонтерського руху серед талантів EPAM Ukraine»

Номінація «Столиця»

І місце Domino's Pizza Ukraine з проєктом «Domino's Business School»

ІІ місце Innovecs з проєктом «Innovation Vector – Мы растём и мы растим» та moneyveo з проєктом «Екосистема EVP moneyveo – зробимо задоволеним і успішним кожного співробітника moneyveo»

Номінація «Регіон»

І місце Маріупольська міська рада з проєктом «Утримання молоді в Донецькому регіоні»

ІІ місце Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ» з проєктом «Моє майбутнє в агро: нові можливості з ІТ»

Номінація «Світ»

І місце SoftServe, Inc. з проєктом «Успішний старт кар'єри в ІТ»

ІІ місце DataArt з проєктом «Skillotron»

ІІІ місце Інтерпайп з проєктом «Майстерність без меж»

Спеціальні номінації Премії HR-бренд

У спеціальній номінації «Вибір Журі» переможцем став проєкт Ашан Рітейл Україна «Best Artist серед митців м`яса»; У спеціальній номінації «DIGITAL в HR» переможцем став проєкт DataArt «Skillotron»; Кращим соціальним проєктом року Журі визнало проєкт ГК «ЛІГА» «Від корпоративного волонтерства до Всеукраїнського Флешмобу #letshelpbabusya»; Вибором номінантів Премії HR-бренд 2019 став проєкт Маріупольської міської ради «Утримання молоді в Донецькому регіоні»; Спеціальну нагороду від оргкомітету «Премії HR-бренд» «За внесок у розвиток культури HR-брендингу в Україні» отримав проєкт Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova «Feel the Brand Inside»; Вибором організатора Премії hh.ua grc став проєкт компанії ВОЛЯ «Work hard, play hard – Ігри, які залучають»; У спеціальній номінації «Overcome stereotypes» від Генерального Телеком Партнера, ПАТ «Укртелеком», переможцем став проєкт Маріупольської міської ради «Утримання молоді в Донецькому регіоні»; Нагороду від Стратегічного партнера, Брейн Сорс Інтернешнл, у спеціальній номінації «Source of inspiration» отримав КРЕДОБАНК із проєктом «Програма розвитку менеджерів КРЕДОБАНКу – KredoTalentClub»; У спеціальній номінації “Ростимо майбутнє» від Партнера Премії ГК «Верес» визнано переможцем Національний банк України з проєктом «Банк майбутнього». Спеціальна нагорода «Держава як роботодавець» була присуджена за проєкт «Утримання молоді в Донецькому регіоні» Маріупольській міській раді.

11. За результатами онлайн-голосування учасників Премії HR-бренд 2019 переможцями у номінації «Краща презентація проєкту» стали

SoftServe, Inc. з проєктом «Успішний старт кар'єри в ІТ»;

StarLightMedia з проєктом «StarLight Talks – серія edutainment заходів для обміну досвідом»;

АЛЛО з проєктом «Allo Max. Формат, що надихає».

Всього на участь в Премії було номіновано понад 40 проєктів від компаній найрізноманітніших галузей та форм власності: 4Service Ukraine, Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova, Danone, DataArt, DEVELOR UKRAINE, Domino's Pizza Ukraine, EPAM Ukraine, GlobalLogic Ukraine, Innovecs, JYSK, lifecell, moneyveo, Nexia DK, Pepsico, Roche Ukraine, Samsung R&D Institute Ukraine, SAYENKO KHARENKO NewLaw, SkyUp Airlines, Smart Solutions, SoftServe, Inc., StarLightMedia, Syngenta, Ubisoft, Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ». Ашан Рітейл Україна, БАКАРДІ-МАРТІНІ ЮКРЕЙН, ВОЛЯ, ГК «АЛЛО», Група Компаній «ЛІГА», Датагруп, Джонсон і Джонсон Україна, Інтерпайп, ІТ-Інтегратор, КРЕДОБАНК, Маріупольська міська рада, Національний банк України, ПриватБанк, Укренерго, Укрзалізниця. Проєкти всіх номінантів доступні за посиланням.

Підсумовуючи тематику кейсів учасників, Лариса Онипко, керівниця Премії HR-бренд Україна hh.ua grc, зазначила, що наразі прослідковуються декілька ключових трендів в HR:

оновлення підходів до корпоративного навчання та розвитку, а саме здвиг парадигми від пасивної ролі співробітника до активної, коли навчання стає employee-driven: працівники самі створюють контент, а підрозділи навчання стають кураторами та «архітекторами досвіду»;

використання digital-технологій, перш за все - у рекрутингу та навчанні;

HR-маркетинг і пошук нових цільових аудиторій, робота над підвищенням привабливості галузей та брендів окремих професій;

корпоративне волонтерство. Також ми бачимо, що все більше роботодавців запроваджують well-being програми і цей тренд буде зростати.

Переможців Премії традиційно визначила суддівська колегія, до складу якого цього року увійшли Михайло Колісник (Голова Журі, професор з фінансів Львівської бізнес-школи (LvBS), Тетяна Петрук (HR директор ПАТ «Укртелеком»), Наталія Голубнича (партнерка Mira Top Recruiting), Андрій Кривокоритов (засновник та СЕО групи компаній «Брейн Сорс Інтернешнл»), Тетяна Фурцева (старший партнер, керівник офісу WE Aartners Україна), Олександр Мельников (керівник напрямку executive search в hh.ua grc, IRC Global Executive Search Partners), Юрій Гладкий (СЕО, співвласник агентства креативних рішень Grape), Марина Майор (директорка з управління персоналом мережі супермаркетів електроніки та побутової техніки COMFY), Сергій Береснев (директор департаменту по роботі з персоналом Eldorado), Тетяна Гончар (директорка з персоналу та організаційного розвитку Смарт-Холдинг).

Голова суддівської колегії, Михайло Колісник, зазначає: аналіз кейсів номінантів Премії «HR-бренд Україна» показує, що за останні декілька років у HR-стратегіях відбулись зміни: «Великі зусилля компаній наразі спрямовані на покращення умов праці співробітників, підвищення їхньої кваліфікації та задіяння нових каналів залучення потенційних співробітників. І основний акцент перемістився з навчання співробітників на їхнє утримання».

Партнери заходу: Укртелеком, Брейн Сорс Інтернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, «Хлібні інвестиції», «Оріфлейм», FUTUFU, Фабрика каталогів PRINTSTORE GROUP

Інформаційні партнери: «5 канал», Європейська Бізнес Асоціація, Бізнес радіо BRG, Букви, AgroPortal.ua, Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs], журнал Бізнес, РБК-Україна.

З питань участі у «Премії HR-бренд Україна 2020» та партнерства звертайтеся:

Контактний телефон: 044 230 87 39

Поштова скринька: info_ukraine@hh.ua

Якщо ви журналіст і маєте запитання або бажаєте отримати коментар представника організатора Премії HR-бренд Україна 2019, зв’яжіться зі керівницею експертно-аналітичного центру hh.ua grc Дрожжиною Юлією за адресою j.drozhzhina@hh.ua

Про Премію HR-бренд Україна

Премія «HR-бренд» – це унікальний конкурс HR-кейсів, покликаний виявити актуальні тенденції та нові, ефективні ідеї, що з'являються в цій сфері; дати змогу детально вивчити інструменти, які компанії-лідери використовували протягом останнього року.

Була заснована в 2011 році hh.ua grc. Премія присуджується в 4 номінаціях: «Столиця», «Регіон», «Україна» і «Світ», і за всі конкурсні роки на участь у ній було подано більше 300 проєктів. За час свого існування Премія «HR-бренд» стала фактично екосистемою, яка об’єднує HR-директорів провідних компаній, відомих HR- та бізнес-експертів, лідерів думок задля розвитку ринку праці, формування культури HR-брендингу в Україні та розуміння тенденцій майбутнього.

Претендентом на отримання Премія HR-бренд може стати без винятку будь-яка компанія: прийом заявок від претендентів базується на принципі самовисування. Переможців визначає суддівська колегія, яка формується з визнаних експертів у галузях HR, кадрового консалтингу, бізнесу та побудови брендів. Журі конкурсу складається з 10 осіб, і його склад змінюється щорічно.