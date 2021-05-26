UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о грозе и граде в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 26 мая резко ухудшилась. Объявлено штормовое предупреждение в северных, Винницкой, Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня утром, днем в северных, Винницкой, Черкасской областях гроза, в некоторых регионах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня дожди и грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях. На остальной территории страны сухо.

Температура воздуха в западных регионах составит +19 +21 днем, в Тернопольской области до +22, ночью +11 +13. В центре, на севере и востоке Украины днем столбики термометров покажут +22+26 градусов, ночью +12+14.

Напомним, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Отметим, грозовые дожди возвращаются в Украину, в частности в Киев. В некоторых регионах температура воздуха опустится и будет шквальный ветер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Штормовое предупреждениепохолоданиедожди