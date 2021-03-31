Объявлена заявка сборной Украины на матч против Казахстана

На сегодняшний матч в заявку попали 23 футболиста:

Вратари - Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов и Анатолий Трубин (оба "Шахтер")

Защитники - Эдуард Соболь ("Брюгге"), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Александр Тимчик (все - "Динамо"), Сергей Кривцов и Николай Матвиенко (оба "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт")

Полузащитники - Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (все "Динамо"), Руслан Малиновский и Виктор Коваленко (оба "Аталанта"), Марлос ("Шахтер"), Евгений Макаренко ("Кортрейк), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош")

Нападающие - Роман Яремчук ("Гент", Артем Довбик ("Днепр-1"), Жуниор Мораес ("Шахтер")

В окончательную заявку не попали вратари Дмитрий Резник и Андрей Лунин, а также защитник Ефим Конопля.

Матч с Казахстаном украинцы проведут в желтом комплекте формы. Поединок стартует в 21:45 в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч пройдет без зрителей.

Напомним, после первых двух туров украинцы имеют в активе два очка и делят второе место в группе с Финляндией. Лидирует Франция.