Оголошено конкурс на 44 керівні посади центрального апарату ДБР

Прийом документів триватиме з 23 липня по 31 серпня 2018 року включно

Зовнішня комісія оголосила конкурс на 44 керівні посади центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Мова йде про керівників відділів, у тому числі слідчих, секторів, заступників керівників управлінь та керівників відділів.

Прийом документів триватиме з 23 липня по 31 серпня 2018 року включно.

Зазначається, що кваліфікаційні вимоги на 44 посади директор ДБР Роман Труба передав зовнішній комісії 16 липня.

"Ми розраховували, що самі проведемо конкурс на ці посади, але Верховна рада так і не ухвалила зміни до закону, які б дозволили нам це зробити. Чекати на вересень, поки парламент знову повернеться до роботи та до розгляду законопроекту, ми не можемо", - пояснив Труба.

Нагадаємо, Рада громадського контролю (РГК) при ДБР збереться на позачергове засідання 25 липня о 15:00 в приміщенні Кабінету міністрів України.

Повідомляється, що представники РГК стурбовані результатами голосування зовнішньої комісії, яка обрала 27 переможців конкурсу на керівні посади в ДБР. Зокрема, занепокоєння викликає інформація щодо переможців конкурсу, яка з’явилася у ЗМІ за день до голосування комісії.