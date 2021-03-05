Как обворовывают Украину. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?

- Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?

- Насколько реально победить коррупцию в Украине?

- Нужно ли разрешить в Украине двойное гражданство?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины;

Павел Рябикин, глава Государственной таможенной службы Украины;

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Ярослав Железняк, глава фракции партии «Голос»;

Игорь Палица, глава партии «За будущее»;

Даниил Гетьманцев, народный депутат, «Слуга Народа», глава Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность», член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Дмитрий Олейник, глава Федерации работодателей Украины.

Они говорят, а решает народ.