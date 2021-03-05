Як обкрадають Україну. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Скільки недоотримує бюджет України через корупцію в держструктурах?
- Скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни?
- Наскільки реально перемогти корупцію в Україні?
- Чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;
Павло Рябікін, голова Державної митної служби України;
Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;
Ігор Палиця, голова партії «За майбутнє»;
Данило Гетьманцев, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність», член Комітету ВР України з питань бюджету;
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України.
Вони говорять, а вирішує народ.