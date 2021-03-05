Как обворовывают Украину. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
- Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?
- Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?
- Насколько реально победить коррупцию в Украине?
- Нужно ли разрешить в Украине двойное гражданство?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины;
Павел Рябикин, глава Государственной таможенной службы Украины;
Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Ярослав Железняк, глава фракции партии «Голос»;
Игорь Палица, глава партии «За будущее»;
Даниил Гетьманцев, народный депутат, «Слуга Народа», глава Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность», член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Дмитрий Олейник, глава Федерации работодателей Украины.
Они говорят, а решает народ.