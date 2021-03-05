ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як обкрадають Україну. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 12:47

- Скільки недоотримує бюджет України через корупцію в держструктурах?

- Скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни?

- Наскільки реально перемогти корупцію в Україні?

- Чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;

Павло Рябікін, голова Державної митної служби України;

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;

Ігор Палиця, голова партії «За майбутнє»;

Данило Гетьманцев, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність», член Комітету ВР України з питань бюджету;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України.

Вони говорять, а вирішує народ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Прес-релізи
NEWS
В Україні другий день поспіль більше 10 тисяч нових COVID-випадків
В Україні другий день поспіль більше 10 тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"