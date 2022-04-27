Звинуватять Україну. Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, - Генштаб

Росія готує чергову провокацію проти України. Цього разу Кремль планує завдати ракетного удару по території невизнаного Придністров'я та звинуватити у ньому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь"/Operational Command "South".

"Ворожі сили готують провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку", - йдеться у повідомленні.

Українців просять зберігати спокій та витримку, дотримуватися заходів безпеки та не довіряйте російській пропаганді

"Пам'ятайте, жодна лайка або перегляд не вартий людського життя і не повинна бути поштовхом до руйнування країни. Не поширюйте фото та відео з місць попадання та відновлюваних робіт. Тільки разом переможемо, тому що наша сила в єдності", - наголосили в Генштабі.