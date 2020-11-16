Обвиняемую в земельных махинациях заместителя Кернеса уличили в выдаче земли сыну

Фото: Татьяна Овинникова (facebook.com)

Заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяна Овинникова могла обеспечить выделение участка земли в историческом центре города своему сыну, несмотря на прямой конфликт интересов.

Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении РБК-Украина документы.

В частности, в них говорится, что сын заместителя мэра Харькова Антон Овинников обратился в марте 2020 года с заявлением к непосредственному начальнику своей матери - городскому голове Харькова Геннадию Кернесу с просьбой "предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова. Там у Антона Овинникова есть гараж, который был подарен ему дедом в 2014 году.

При этом информация о земле, на которой находится гараж, в открытом доступе отсутствует. И там же - на улице Данилевского, в том же 2014 году тогда еще 18-летний сын харьковской чиновницы приобрел квартиру площадью почти 100 кв. м., где проживает вместе с матерью.

В день подачи заявления, вероятно, при непосредственном участии его матери - Татьяны Овинниковой - прошение ушло в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета было удовлетворено.

Стоит отметить, что согласно Закону "О предотвращении коррупции" лица, у которых существует реальный конфликт интересов должны принять меры для его урегулирования (проинформировав начальство или исключив себя из управленческой цепочки).

Напомним, в настоящее время заместитель мэра Харькова Татьяна Овинникова является подозреваемой в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве.

Следствие считает Овинникову ключевой фигурой в разворовывании 650 га харьковской земли. В 2017 году ей было официально вручено подозрение, а сама Овинникова была арестована, но вышла под залог в 30 млн грн.

В этом деле речь шла о реализации так называемых "кооперативных схем". По информации правоохранителей, по этим схемам во времена руководства Харьковом Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом с 2008 по 2016 годы на подставных лиц бесплатно было передано более 650 га городской земли.

Схема строилась на создании жилищно-строительных кооперативов. Земельные участки выделялись подобранным лицам, которые организовывали кооперативы номинально.

По данным Генпрокуратуры, Овинникова "согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

2 июня 2017 года Овинникова покинула должность заместителя мэра по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, но осталась работать в горсовете как советник Кернеса. Однако 28 ноября 2018 года Кернес решил вернуть Овинникову на пост своего заместителя, вернув прежние полномочия.

Судебный процесс по делу о "кооперативных схемах" длится уже несколько лет и технически затягивается. Следующее заседание назначено на 16 ноября 2020 года в Дзержинском районном суде Харькова.