Заступницю Кернеса, яку звинувачували у земельних махінаціях, викрили у видачі землі синові

Фото: Тетяна Овіннікова (facebook.com)

Заступник мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяна Овіннікова могла забезпечити виділення ділянки землі в історичному центрі міста своєму сину, попри прямий конфлікт інтересів.

Про це свідчать наявні у розпорядженні РБК-Україна документи.

Зокрема, в них говориться, що син заступника мера Харкова Антон Овінніков звернувся в березні 2020 року із заявою до безпосереднього начальника своєї матері - міського голови Харкова Геннадія Кернеса з проханням "надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража".

Мова йде про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова. Там в Антона Овіннікова є гараж, який був подарований йому дідом у 2014 році.

При цьому інформація про землю, на якій знаходиться гараж, у відкритому доступі відсутня. І там же - на вулиці Данилевського, в тому ж 2014 році тоді ще 18-річний син харківської чиновниці придбав квартиру площею майже 100 кв. м, де проживає разом з матір'ю.

В день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері - Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено.

Варто зазначити, що згідно з законом "Про запобігання корупції" особи, у яких існує реальний конфлікт інтересів повинні вжити заходів для його врегулювання (проінформувавши начальство або виключивши себе з управлінського ланцюжка).

Нагадаємо, заступник мера Харкова Тетяна Овіннікова є підозрюваною у кримінальному провадженні за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і шахрайстві.

Слідство вважає Овіннікову ключовою фігурою в розкраданні 650 га харківській землі. У 2017 році їй було офіційно вручено підозру, а сама Овіннікова була заарештована, але вийшла під заставу в 30 млн грн.

У цій справі йшлося про реалізацію так званих "кооперативних схем". За інформацією правоохоронців, за цими схемами у часи керівництва Харковом Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом з 2008 по 2016 роки на підставних осіб безкоштовно було передано понад 650 га міської землі.

Схема будувалася на створенні житлово-будівельних кооперативів. Земельні ділянки виділялися підібраним особам, які організовували кооперативи номінально.

За даними Генпрокуратури, Овіннікова "погодила і сприяла винесення на сесію міської ради питань безкоштовного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою поліпшення житлових умов їх членів".

2 червня 2017 року Овіннікова покинула посаду заступника мера з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, але залишилася працювати в міськраді як радник Кернеса. Проте 28 листопада 2018 року Кернес вирішив повернути Овіннікову на посаду свого заступника, повернувши колишні повноваження.

Судовий процес у справі про "кооперативні схеми" триває вже кілька років і технічно затягується. Наступне засідання призначено на 16 листопада 2020 року в Дзержинському районному суді Харкова.