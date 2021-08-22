Попался на взятке. Члена Комиссии по азартным играм взяли под стражу

Обвиняемого в получении взятки члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей взяли под стражу. Возможна альтернатива в виде внесения залога 5 млн. грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал НАБУ.
О подозрении должностному сообщили 21 августа, его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины.
20 августа НАБУ и САП задержали члена Комиссии при получении 90 тысяч долл. США. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
Напомним, что ранее члена комиссии по азартным играм задержали при получении взятки.