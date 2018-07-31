Обвинительный акт в отношении экс-депутата ВР Крыма передали в суд

Депутата обвиняют в госизмене и содействии аннексии

Прокуратура Автономной Республики Крым сегодня, 31 июля, направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной рады АР Крым, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры АР Крым.

Во время проведения досудовго расследования правоохранители получили неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года этот депутат оказал помощь и способствовал оккупации полуострова.

"В частности, при его непосредственном участии незаконно приняли так называемую "Конституцию Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - сообщают в прокуратуре.

Депутату инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, прокуратура Крыма передала в суд обвинительный акт в отношении лица, которое организовывало сбор подписей в поддержку кандидата на незаконных выборах президента России в оккупированном Крыму.