Обвинувальний акт стосовно екс-депутата ВР Криму передано до суду

Депутата обвинувачують у держзраді та сприянні анексії

Прокуратура Автономної Республіки Крим сьогодні, 31 липня, направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної ради АР Крим, який обвинувачується у державній зраді. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

Під час проведення досудовго розслідування правоохоронці отримали беззаперечні докази того, що у березні-квітні 2014 року цей депутат надав допомогу та сприяв окупації півострова.

"Зокрема, за його безпосередньої участі незаконно прийнято так звану "Конституцию Республики Крым" та ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим", - повідомляють у прокуратурі.

Депутату інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, прокуратура Криму передала до суду обвинувальний акт щодо особи, яка організовувала збір підписів на підтримку кандидата на незаконних виборах президента Росії в окупованому Криму.