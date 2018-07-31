Дело агитатора на выборах президента РФ в оккупированном Крыму передано в суд

Руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" собирала подписи за одного из кандидатов в президенты РФ

Прокуратура Крыма передала в суд обвинительный акт в отношении гражданки, которая организовывала сбор подписей в поддержку кандидата на незаконных выборах президента России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым.

В частности, речь идет о гражданке Украины, которая является также руководителем крымского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". Ей предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

Установлено, что в начале 2018 года глава движения была среди организаторов незаконного проведения выборов президента Российской Федерации на территории временно оккупированной территории Украины - полуострове Крым. В частности, она организовала и проводила сбор подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на пост президента России.

"Таким образом, данная гражданка Украины, принимая участие в официальной процедуре подготовки к незаконному проведение на временно оккупированной территории Украины выборов президента РФ, способствовала легализации деятельности оккупационной власти и признания аннексии Крыма, то есть совершала действия, направленные на изменение границ территории Украины и государственной границы", - отметили в прокуратуре

Напомним, 9 июля 2018 года в рамках саммита Украина-Евросоюз в Брюсселе председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что проведение выборов президента России в анексованому Крыму стало одной из причин продления санкций Евросоюза против РФ.