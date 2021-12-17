Боевики сменили имя пленному, чтобы его не нашли, - Денисова

На временно оккупированной территории Донецкой области, боевики незаконно удерживают украинского политзаключенного, которому изменили имя, фамилию и отчество. Его обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram .

Настоящее имя удерживаемого Станислав Васильевич Боранов.

"Он значится там как Божок Александр Анатольевич (09.05.1985 г. р.). Ему полностью изменили фамилию, имя, отчество и дату рождения, чтобы никто не мог его идентифицировать", - заявила Денисова.

По словам омбудсмена, мужчина уехал на работу в Киев и исчез. Пока неизвестно, как он оказался на временно оккупированных территориях Украины. О его местопребывании сообщил бывший пленный, который вместе с ним находился в заключении.

"У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его более 3 лет. Единственное, что им известно о жестокой пытке, которой подвергся Станислав на территории секретной тюрьмы г. Донецка "Изоляция", - добавляет Денисова.

Последний раз мужчина общался с родными еще летом 2017 года, однако о его местопребывании стало известно только в прошлом году.

"Органами оккупационной администрации Российской Федерации обвиняют Станислава в якобы "шпионаже", - добавляет омбудсмен.