Бойовики змінили ім'я полоненому, щоб його не знайшли, - Денісова

На тимчасово окупованій території Донецької області, бойовики незаконно утримують українського політв’язня, якому змінили ім’я, прізвище та по-батькові. Його звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової в Telegram .

Справжнє ім’я утримуваного - Станіслав Васильович Боранов.

"Він значиться там як Божок Олександр Анатолійович (09.05.1985 р.н.). Йому повністю змінили прізвище, ім’я, по-батькові та дату народження, аби ніхто не міг його ідентифікувати", - заявила Денісова.

За словами омбудсмена, чоловік поїхав на роботу до Києва та зник. Наразі невідомо, як він опинився на тимчасово окупованих територіях України. Про його місцеперебування повідомив колишній полонений, який разом з ним перебував в ув'язненні.

"У рідних немає жодного зв’язку зі Станіславом. Вони не бачили його більше 3 років. Єдине, що їм відомо про жорстоке катування, якого зазнав Станіслав на території секретної в'язниці м. Донецька “Ізоляція", - додає Денісова.

Востаннє чоловік спілкувався з рідними ще влітку 2017 року, однак про його місцеперебування стало відомо лише торік.

"Органами окупаційної адміністрації Російської Федерації обвинувачують Станіслава у нібито "шпигунстві", - додає омбудсмен.