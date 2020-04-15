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Обвинения о махинациях с НДС запустили те, кто раньше на них "кормились", - Верланов

Новости » Экономика     15.04.2020 - 12:42
Обвинения о махинациях с НДС запустили те, кто раньше на них "кормились", - Верланов
Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

По мнению главы ГНС, эта тема искусственно раздувается с целью дестабилизации финансовой и политической ситуации в государстве

За время своей работы новая Государственная налоговая служба (ГНС) за счет ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн, поэтому обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потерях 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил глава ГНС Сергей Верланов, передает РБК-Украина.

"Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть, скорее всего, теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах. Эти материалы давно находятся в поле зрения правоохранительных органов и, видимо, уже несколько раз были проверены. А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих "доказательств" стало немедленное устранение господина Уманского от занимаемой должности", - заявил Верланов.

Как утверждает глава ГНС, повторные использования документов, подмена товарных позиций и другие подобные схемы с НДС фактически исчезли.

"О промышленных масштабах манипуляций с НДС, которые имели место в прошлом, уже и речи нет",- добавил Верланов.

По мнению главы ГНС, эта тема искусственно раздувается с целью дестабилизации финансовой и политической ситуации в государстве в интересах определенных сил. Руководство налоговой в первую очередь заинтересовано в расследовании обвинений Уманского, в ходе которого процессуальный статус Уманского может измениться.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС. По его словам, обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского являются безосновательными и такими, что не находят подтверждений.

Ранее также сообщалось, что в марте Государственная налоговая служба обеспечила поступления с акцизного налога в бюджет на общую сумму 5 млрд 889,2 млн грн, в том числе 5 млрд 583,7 млн грн по подакцизной продукции, производимой на территории Украины, и 305,5 млн грн - с импортируемой

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