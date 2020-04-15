Звинувачення у махінаціях з ПДВ запустили ті, хто раніше на них "годувалися", - Верланов

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

На думку глави ДПС, ця тема штучно роздувається з метою дестабілізації фінансової та політичної ситуації в державі

За час своєї роботи нова Державна податкова служба (ДПС) внаслідок ліквідації шахрайських схем додатково принесла до бюджету понад 15 млрд грн, тому звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про нібито втрату 5 млрд грн на ПДВ ґрунтуються на фейку, який зробили ті, хто раніше заробляв на цих схемах. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив голова ДПС Сергій Верланов, передає РБК-Україна.

"Усі звинувачення базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які й є, найімовірніше, тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах. Ці матеріали давно перебувають у полі зору правоохоронних органів і, мабуть, вже декілька разів були перевірені. А ось те, що подібне інформаційне сміття став ретранслювати тоді ще чинний міністр фінансів, справді стало сюрпризом для багатьох. І найкращою оцінкою якості цих "доказів" стало негайне усунення пана Уманського з обійманої посади", - заявив Верланов.

Як стверджує голова ДПС, повторні використання документів, підміна товарних позицій та інші подібні схеми з ПДВ фактично зникли.

"Про промислові масштаби маніпуляцій з ПДВ, які мали місце в минулому, вже давно не йдеться",- додав Верланов.

На думку глави ДПС, ця тема штучно роздувається з метою дестабілізації фінансової й політичної ситуації в державі в інтересах певних сил. Керівництво податкової в першу чергу зацікавлене в розслідуванні звинувачень Уманського, в ході якого процесуальний статус Уманського може змінитися.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ. За його словами, звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського є безпідставними та такими, що не знаходять підтвердження.

Раніше також повідомлялося, що в березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5 млрд 889,2 млн грн, в тому числі 5 млрд 583,7 млн грн за підакцизної продукції, виробленої на території України, і 305,5 млн грн - з імпортованої.