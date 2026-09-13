Обвалилася частина цеху: як виглядає завод у Волгограді після удару "Фламінго"

З'явилися кадри наслідків удару українських ракет FP-5 "Фламінго" по підприємству "Волгоградпромпроект" у Росії. На знімках видно масштаби руйнувань головного виробничого цеху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+ .

Що видно на кадрах

За даними моніторингових ресурсів, кадри зроблено з території закритої промислової зони. На знімках об'єктивного контролю видно, що внаслідок удару ракети FP-5 "Фламінго" частину головного виробничого цеху розміром близько 20 на 15 метрів повністю зруйновано - вона обвалилася.

Фото з тереторії підприємству "Волгоградпромпроект" після атаки FP-5 "Фламінго" (Exilenova+)

Що кажуть у Росії

Російські ресурси стверджують, що ціллю атаки було не місто Волгоград, а саме підприємство. За їхніми твердженнями, ППО нібито "відпрацювала штатно", а пошкодження в місті від уламків незначні - зокрема, горів ліс біля Волги.