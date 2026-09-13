Обвалилася частина цеху: як виглядає завод у Волгограді після удару "Фламінго"
З'явилися кадри наслідків удару українських ракет FP-5 "Фламінго" по підприємству "Волгоградпромпроект" у Росії. На знімках видно масштаби руйнувань головного виробничого цеху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.
Що видно на кадрах
За даними моніторингових ресурсів, кадри зроблено з території закритої промислової зони. На знімках об'єктивного контролю видно, що внаслідок удару ракети FP-5 "Фламінго" частину головного виробничого цеху розміром близько 20 на 15 метрів повністю зруйновано - вона обвалилася.
Фото з тереторії підприємству "Волгоградпромпроект" після атаки FP-5 "Фламінго" (Exilenova+)
Що кажуть у Росії
Російські ресурси стверджують, що ціллю атаки було не місто Волгоград, а саме підприємство. За їхніми твердженнями, ППО нібито "відпрацювала штатно", а пошкодження в місті від уламків незначні - зокрема, горів ліс біля Волги.
Нагадаємо, удар по "Волгоградпромпроекту" стався в ніч на 11 вересня. Як повідомляли у Fire Point, Сили оборони атакували підприємство крилатими ракетами FP-5 "Фламінго", після чого на його території спалахнула пожежа.
ТОВ "Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та технології виробництва хімічних речовин