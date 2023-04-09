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Обвалення будинку в Марселі: під завалами можуть перебувати вісім людей

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Марсель, Неділя 09 квітня 2023 20:54
Обвалення будинку в Марселі: під завалами можуть перебувати вісім людей Фото: під завалами будинку в Марселі можуть перебувати вісім людей (twitter.com/laprovence)
Автор: Валерія Поліщук

У французькому Марселі під завалами двох будинків, які в ніч на 9 квітня обвалилися, можуть перебувати вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурор Марселя Домінік Лоренс заявила, що причина вибуху в будинку поки що не відома.

За її словами, обвалення спричинила пожежа, яка ускладнила рятувальні роботи та розслідування. Прокурор зазначила, що пожежу поки не вдалося взяти під контроль.

Водночас міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що третя будівля частково обвалилася. Водночас, за його словами, жителів близько 30 будинків у цьому районі евакуювали.

Нагадаємо, в ніч на 9 квітня в Марселі обвалився чотириповерховий житловий будинок, внаслідок чого отримали поранення п'ятеро людей.

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Франція Марсель Обвалення будинку
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