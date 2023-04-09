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Обрушение дома в Марселе: под завалами могут находиться восемь человек

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Марсель, Воскресенье 09 апреля 2023 20:54
Обрушение дома в Марселе: под завалами могут находиться восемь человек Фото: под завалами дома в Марселе могут находиться восемь человек (twitter.com/laprovence)
Автор: Валерия Полищук

Во французском Марселе под завалами двух домов, которые в ночь на 9 апреля обрушились, могут находиться восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прокурор Марселя Доминик Лоренс заявила, что причина взрыва в доме пока не известна.

По ее словам, обрушение вызвало пожар, который осложнил спасательные работы и расследование. Прокурор отметила, что пожар пока не удалось взять под контроль.

При этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что третье здание частично обрушилось. При этом, по его словам, жителей около 30 домов в этом районе эвакуировали.

Напомним, в ночь на 9 апреля в Марселе обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего получили ранения пять человек.

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