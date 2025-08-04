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Обвал на вокзалі в Сербії: у країні пройшла низка арештів, за ґратами - два ексміністри

Ілюстративне фото: у Сербії заарештували 13 осіб у справі про обвал навісу на вокзалі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Сербії суд ухвалив рішення про арешт 13 осіб, підозрюваних у справі щодо обвалу навісу на вокзалі міста Нові Сад. Обвал причинив загибель 16 людей та призвів до масштабних протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Як пише видання, Вищий суд Белграду ухвалив рішення про 30-денний арешт ексміністра торгівлі Томіслава Моміровича, колишнього міністра інфраструктури Горана Весіча та ще 11 осіб, які є підозрюваними у справі щодо обвалу навісу на залізничному вокзалі міста Нові Сад. 

Наразі фігурантів підозрюють у корупційних правопорушеннях під час модернізації залізниці. Їх дії могли завдати збитків держбюджету на 115 млн доларів. Підозрювані можуть протягом наступних трьох днів оскаржити рішення суду. 

Протести в Сербії

У Сербії не вщухають протести після обвалу даху на вокзалі в Нові-Саді, який забрав життя 16 людей. Суспільне обурення зростає: на тлі трагедії у відставку подали міністри торгівлі, транспорту, будівництва та інфраструктури. Проте мітингарі звинувачують владу в корупції та вимагають системних змін.

Прем’єр Мілош Вуцевіч також оголосив про свою відставку, пояснивши це спробою знизити градус напруги. Протести у Белграді спалахують не вперше - у листопаді 2024 року вже проходили масові мітинги, а ще раніше, в грудні 2023-го, люди виходили на вулиці через результати парламентських виборів.

Президент Сербії Александар Вучич назвав протести в Белграді "кольоровими революціями".

У березні 2025 року віцепрем'єр-міністр Сербії Александр Вулін заявив, що російські спецслужби допомагали стримувати багатомісячні антиурядові протести.

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Сербія