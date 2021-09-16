Обвал на рынках: руда торгуется на прошлогодней отметке 113 долларов

Еще вчера руда стоила 120 долларов. То есть, она теряет в стоимости около 6 долларов в сутки. Всего с июня этого года руда потеряла половину стоимости: тогда ее продавали более чем по 220 долларов за тонну.

По прогнозам мировых аналитиков, стоимость руды будет падать и дальше, поскольку Китай, который ранее и перегрел рынок, сворачивает промышленность в рамках программы декарбонизации, а также чтобы очистить воздух перед зимней Олимпиадой.

Впрочем, даже недолгий пик цен позволил Украине отлично заработать. Так, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов 8,9 млрд долларов, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки.