Обвал на ринках: руда торгується на торішній позначці 113 доларів

16 вересня залізну руду на світових ринках продавали по 113 доларів за тонну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані біржі S & P Global Platts.
Ще вчора руда коштувала 120 доларів. Тобто, вона втрачає у вартості близько 6 доларів на добу. Всього з червня цього року руда втратила половину вартості: тоді її продавали більш ніж по 220 доларів за тонну.
За прогнозами світових аналітиків, вартість руди буде падати і далі, оскільки Китай, який раніше і перегрів ринок, згортає промисловість в рамках програми декарбонізації, а також щоб очистити повітря перед зимовою Олімпіадою.
Втім, навіть недовгий пік цін дозволив Україні відмінно заробити. Так, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна заробила на експорті чорних металів 8,9 млрд доларів, що на 73,15% більше, ніж роком раніше. Тільки в серпні країна отримала півтора мільярда експортної валютної виручки.
Раніше екс-перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко попереджав, що період високих цін на руду і метали закінчується, і скоро вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати на світових ринках з основними світовими виробниками руди.
У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їхню продукцію, а також подбати про те, щоб утримати курс гривні від обвалу.