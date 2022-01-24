Обвал рубля: российский центробанк приостановил покупку долларов

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В центробанке заявили, что решение "не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке " принято в целях "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

До заявления ЦБ РФ курс доллара поднялся более чем на 2% до 79,30 рублей за доллар, после чего упал на 50 копеек.

Кроме того, сегодня на российском рынке наблюдается обвал фондовых индексов. В частности, валютный индекс РТС упал на 9%, рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил падение вызвано "истерикой" западных стран. "К сожалению, мы все видим напряженность, читаем все это. Эта реальность, в которой мы существуем. Глава нашего государства принимает необходимые меры, чтобы наша безопасность была обеспечена. Именно мы стали инициатором консультаций. Ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны сделать так, чтобы мы избегали таких ситуаций напряженных",- сказал он.