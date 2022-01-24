Обвал рубля: Російський центробанк призупинив покупку доларів

"Банк Росії прийняв рішення не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках реалізації механізму бюджетного правила з 15:00 мск 24 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У Центробанку заявили, що рішення "не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку" прийнято з метою "підвищення передбачуваності дій грошової влади і зниження волатильності фінансових ринків".

До заяви ЦБ РФ курс долара піднявся більш ніж на 2% до 79,30 рублів за Долар, після чого впав на 50 копійок.

Крім того, сьогодні на російському ринку спостерігається обвал фондових індексів. Зокрема, валютний індекс РТС впав на 9%, рублевий індекс Мосбіржі знизився на 7,4%.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив падіння викликане "істерикою" західних країн. "На жаль, ми всі бачимо напруженість, читаємо все це. Ця реальність, в якій ми існуємо. Глава нашої держави вживає необхідних заходів, щоб наша безпека була забезпечена. Саме ми стали ініціатором консультацій. Очікуємо, що на цьому тижні отримаємо письмові відповіді на наші пропозиції, які покликані зробити так, щоб ми уникали таких ситуацій напружених", - сказав він.