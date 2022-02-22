Обвал на российском рынке продолжается, индексы и рубль падают из-за ОРДЛО

Рублевый индекс Московской биржи упал на 4%, долларовый индекс РТС обвалился на 5%. Курс доллара превысил 80 рублей.

Толчком к падению стало заявление главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова о возможном признании ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей. Позже это заявление было опровергнуто.

В связи с падением на рынке Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка. Регулятор решил предоставить финансовым организациям послабления по переоценке ценных бумаг и зафиксировать курс для расчета нормативов.

"Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности", - говорится в сообщении ЦБ.

Заявление ЦБ РФ привело к тому, что падение на рынке приостановилось.