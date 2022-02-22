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Обвал на российском рынке продолжается, индексы и рубль падают из-за ОРДЛО

Автор: Александр Белоус

Падение на финансовом рынке России продолжается второй день подряд. Во вторник, 22 февраля, индексы падают из-за официального признания Москвой оккупации ОРДЛО.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

Рублевый индекс Московской биржи упал на 4%, долларовый индекс РТС обвалился на 5%. Курс доллара превысил 80 рублей.

Толчком к падению стало заявление главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова о возможном признании ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей. Позже это заявление было опровергнуто.

В связи с падением на рынке Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка. Регулятор решил предоставить финансовым организациям послабления по переоценке ценных бумаг и зафиксировать курс для расчета нормативов.

"Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности", - говорится в сообщении ЦБ.

Заявление ЦБ РФ привело к тому, что падение на рынке приостановилось.

Отметим, резкое падение на российском рынке началось 21 февраля, когда было проведено заседание СНБО, на котором рассматривался вопрос о признании оккупированных Москвой территорий Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

Напомним, цены на нефть резко выросли во вторник, 22 февраля из-за опасений о перебоях с поставками после официального признания Москвой оккупированных территорий ОРДЛО.

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